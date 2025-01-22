Какой сегодня праздник: 23 января

23 января в России отмечаютДень сотрудников органов дознания МЧС. Именно в этот день в 1928 году вышел указ, который наделил Госпожарнадзор правом самостоятельно заниматься дознанием по делам о нарушении норм пожарной безопасности.
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