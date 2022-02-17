Режиссер Фрэнсис Коппола назвал фильмы в Голливуде одинаковыми

В интервью журналу GQ, посвященному 50-летию выхода фильма "Крестный отец", культовый режиссер Фрэнсис Коппола указал на феномен, который он называет "марвеловским кино": "Это один фильм-прототип, который делают снова и снова в разном обличье".
В интервью журналу GQ, посвященному 50-летию выхода фильма "Крестный отец", культовый режиссер Фрэнсис Коппола указал на феномен, который он называет "марвеловским кино": "Это один фильм-прототип, который делают снова и снова в разном обличье".
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