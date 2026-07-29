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Что XBOX привезёт на gamescom 2026, геймплей Guns of Eschaton, ремастеров Dragon Age не будет…

Что XBOX привезёт на gamescom 2026, геймплей Guns of Eschaton, ремастеров Dragon Age не будет…

Microsoft раскрыла список игр, которые XBOX повезёт на gamescom 2026; игры Ubisoft с Xbox можно будет бесплатно добавить в библиотеку Ubisoft Connect на ПК; TES III: Morrowind запустили в браузере; оригинальная Dragon Age никогда не получит ремастер; студия ABUTTON представила экшен-рогалик Guns & Dragons; Warhammer 40,000: Space Marine II получила свежее глобальное обновление Confrontation; авторы River City Girls работали над битэмапом по Cyberpunk: Ed .

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