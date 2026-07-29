Что XBOX привезёт на gamescom 2026, геймплей Guns of Eschaton, ремастеров Dragon Age не будет…

Microsoft раскрыла список игр, которые XBOX повезёт на gamescom 2026; игры Ubisoft с Xbox можно будет бесплатно добавить в библиотеку Ubisoft Connect на ПК; TES III: Morrowind запустили в браузере; оригинальная Dragon Age никогда не получит ремастер; студия ABUTTON представила экшен-рогалик Guns & Dragons; Warhammer 40,000: Space Marine II получила свежее глобальное обновление Confrontation; авторы River City Girls работали над битэмапом по Cyberpunk: Ed .