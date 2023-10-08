Телефонные мошенники нашли новые подходы к нашим кошелькам

Хотя ЦБ и банки объявили войну злоумышленникам, но клиенты тоже должны думать головой Юрий Енцов Фото: Светлана Денисова/ТАСС Материал комментируют: Арсений Кульбицкий Мария Зюзина Недавно вдруг пришла СМС-ка на мессенджер от какого-то старого знакомого, «забитого» в контактах.
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