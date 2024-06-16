Большой и современный корейский седан С-класса по цене Lada Vesta. Hyundai Elantra в России существенно подешевели

В России существенно подешевел седан Hyundai Elantra, причем всего за несколько месяцев. фото: Hyundai «Автоновости дня» сообщает, что цена на различных агрегаторах цены стартуют с 1,9 млн рублей, причем это за машины 2023 года.
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