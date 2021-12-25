Удивительно вкусное праздничное блюдо из обычной свиной корейки

Свинина, запеченная в духовке целым куском с травами и чесноком есть, наверное, в любой кухне. Чаще всего запекают окорок, лопатку, шейку и другие относительно мягкие куски.
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