Работа оптоволоконных FPV-камикадзе 80-го отдельного разведывательного батальона «Спарта» имени А.С.
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Работа оптоволоконных FPV-камикадзе 80-го отдельного разведывательного батальона «Спарта» имени А.С.
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