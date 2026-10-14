Nancy Mace’s Ex-Fiance Charged with Sex Crimes

“Rep. Nancy Mace’s former fiance and two of his business associates were charged with sex crimes and voyeurism on Wednesday over an episode the South Carolina congresswoman described in detail during a speech last year on the House floor about how crimes against women are not investigated thoroughly,” the Associated Press reports.
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