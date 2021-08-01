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Через 2 года на Междуречье будет новая школа: построят ее бизнесмены

Через 2 года на Междуречье будет новая школа: построят ее бизнесмены

Долгожданную школу в районе Междуречья в Уссурийске планируют возвести с помощью механизма государственно-частного партнерства в ближайшие два года.

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