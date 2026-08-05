«Он спас боевых товарищей ценой собственной жизни»: Глава Котельников Михаил Соболев передал семье ефрейтора Евгения Болохнина орден Мужества

Евгений Болохнин с 2022 года выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции. 18 марта 2025 года экипаж танка Т-72Б3 под его командованием получил задачу обеспечить огневую поддержку мотострелковых подразделений и пресечь попытку нарушения государственной границы на Белгородском направлении.