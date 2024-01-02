Ресторатор Васильчук выступил в поддержку решения Владимира Путина о выдвижении на выборы

Сбор подписей продлится до конца января В беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» столичный ресторатор Алексей Васильчук заявил, что полностью поддерживает решение Владимира Путина об участии в президентских выборах 2024 года.
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