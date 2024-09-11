В США прошли дебаты Трампа и Харрис: самые яркие заявления кандидатов

REUTERS/Brian Snyder В США прошли первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты. Несмотря на то, что Трампа и Харрис физически лишили возможности перебивать друг друга, включая им поочередно только один микрофон, дискуссия о будущем страны очень быстро опустилась до взаимных оскорблений и превратилась в банальное и пустое шоу.