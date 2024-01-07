Система здравоохранения рухнула: ковид снова распространяется по миру, теперь с новыми симптомами

Распространение коронавируса перестали считать пандемией, но болеть от этого люди меньше не стали. Так, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в своих соцсетях порекомендовал соблюдать все меры предосторожности из-за вспышки заболеваемости гриппом и COVID-19 во многих странах.