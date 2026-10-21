Ушедшие из России иностранные бренды одежды и обуви (H&M, Inditex, LPP, Uniqlo) либо ликвидировали юрлица, либо вернулись под новыми названиями, причем новые владельцы части точек уже думают об их закрытии, пишет KP.
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