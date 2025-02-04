Калужская областная больница закупит марли на 3 миллиона рублей

На госзакупках выложен контракт, который Калужская областная клиническая больница заключила на поставку ей течение года, вплоть до 31 января 2026-го, марли На госзакупках выложен контракт, который Калужская областная клиническая больница заключила на поставку ей в течение года, вплоть до 31 января 2026-го, марли.
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