Калужская областная больница закупит марли на 3 миллиона рублей

На госзакупках выложен контракт, который Калужская областная клиническая больница заключила на поставку ей течение года, вплоть до 31 января 2026-го, марли На госзакупках выложен контракт, который Калужская областная клиническая больница заключила на поставку ей в течение года, вплоть до 31 января 2026-го, марли.