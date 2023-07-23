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СК допрашивает руководство ТЦ "Времена года" после смерти людей

Сотрудники Следственного комитета России допрашивают руководство московского торгового центра "Времена года" после смерти людей в результате прорыва трубы с кипятком, сообщила 23 июля старший помощник руководителя ГСУ СК Москвы Юлия Иванова.

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