СК допрашивает руководство ТЦ "Времена года" после смерти людей

Сотрудники Следственного комитета России допрашивают руководство московского торгового центра "Времена года" после смерти людей в результате прорыва трубы с кипятком, сообщила 23 июля старший помощник руководителя ГСУ СК Москвы Юлия Иванова.
Сотрудники Следственного комитета России допрашивают руководство московского торгового центра "Времена года" после смерти людей в результате прорыва трубы с кипятком, сообщила 23 июля старший помощник руководителя ГСУ СК Москвы Юлия Иванова.
Свежие комментарии