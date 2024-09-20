Аналитик Леонков: разрешение на удары ВСУ по России приведет к третьей мировой

Страны Запада ошибочно верят в то, что разрешение на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими и европейскими ракетами по России останется без ответа со стороны Москвы, заявил военный аналитик Алексей Леонков.
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