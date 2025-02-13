Аналитик указал на растущую роль России в решении международных вопросов

Аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян заявил «Известиям», что телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа показал, что без диалога с Москвой не могут быть решены многие международные вопросы.
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