Аналитик указал на растущую роль России в решении международных вопросов

Аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян заявил «Известиям», что телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа показал, что без диалога с Москвой не могут быть решены многие международные вопросы.