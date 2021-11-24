«Зенит» вышел из ЛЧ в ЛЕ, Роналду забил 799-й гол, Зубов сменил Браташа в молодежке

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта. VAR-пенальти в компенсированное время вывел «Зенит» в плей-офф Лиги Европы Первые восемь матчей предпоследнего, пятого тура группового этапа Лиги чемпионов состоялись во вторник.