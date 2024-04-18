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СК предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четырем полковникам Вооруженных сил Украины

СК предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четырем полковникам Вооруженных сил Украины

Ходатайство поступило в Хамовнический районный суд Москвы.Следственный комитет России предъявил заочное обвинение четверым полковникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в массовых убийствах мирного населения Донбасса.

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