СК предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четырем полковникам Вооруженных сил Украины

Ходатайство поступило в Хамовнический районный суд Москвы.Следственный комитет России предъявил заочное обвинение четверым полковникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в массовых убийствах мирного населения Донбасса.
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