Стриженова, Север и Угольников посетили премьеру документального сериала «Победа»

Торжественное мероприятие состоялось в Музее Победы. Екатерина Стриженова Предоставлено организаторами мероприятия23 апреля в Музее Победы на Поклонной горе состоялась премьера документального сериала «Победа».
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