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«Спала с открытым балконом»: «любительница ледяных купелей» Волочкова пожаловалась на внезапную простуду

«Спала с открытым балконом»: «любительница ледяных купелей» Волочкова пожаловалась на внезапную простуду

Скандальная балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками тревожной новостью. Как оказалось, артистка немного приболела, но не намерена отменять свое выступление в Лобне в ДК «Чайка», посвященное Дню города.

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