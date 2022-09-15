«Спала с открытым балконом»: «любительница ледяных купелей» Волочкова пожаловалась на внезапную простуду

Скандальная балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками тревожной новостью. Как оказалось, артистка немного приболела, но не намерена отменять свое выступление в Лобне в ДК «Чайка», посвященное Дню города.
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