Иван Поддубный — История богатыря, достойная приключенческого романа

История жизни Ивана Поддубного настолько необычна, что многие сомневаются в ее достоверности. Этот человек, в котором сочеталась сила Геркулеса и простодушие ребенка, родился в Российской империи, завоевал все возможные титулы у себя на родине, в Европе и Америке, а в конце жизни стал заслуженным мастером СССР.