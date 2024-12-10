Ефимов: город опубликовал шесть проектов решений о КРТ в ноябре

В ноябре на сайте правительства Москвы опубликовано шесть проектов решений о реорганизации участков общей площадью 42,6 га, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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