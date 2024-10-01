Александр Цыбульский поздравил жителей Поморья с Днем пожилого человека

Уважаемые представители старшего поколения! Дорогие ветераны! Примите искренние поздравления с праздником, который уже стал настоящим символом благодарности и признания за ваш труд! Вы ежедневно окружаете нас своим вниманием и любовью, поддерживаете и даете мудрые советы, а ваше терпение и сила духа вдохновляют и служат примером.
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