Доля кроссоверов на рынке России достигла 68% в июле 2023 года

М

ММ

В большинстве семей автомобиль один. И он должен быть универсальным. Ибо зимой снег, весной и осенью грязь, летом - трасса, а везде хочется проехать. В идеале в семье должен быть микроавтобус для турпоездок, огромный внедорожник на рыбалку, микромашинка на электричестве для перемещения по городу, спортивное купе-кабриолет покататься с девушкой...