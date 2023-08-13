В июле 2023 года доля кроссоверов в объеме всех проданных легковых автомобилей на российском рынке достигла 68,1%.
Доля кроссоверов на рынке России достигла 68% в июле 2023 года
Комментарии
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М
ММ
В большинстве семей автомобиль один. И он должен быть универсальным. Ибо зимой снег, весной и осенью грязь, летом - трасса, а везде хочется проехать. В идеале в семье должен быть микроавтобус для турпоездок, огромный внедорожник на рыбалку, микромашинка на электричестве для перемещения по городу, спортивное купе-кабриолет покататься с девушкой...
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