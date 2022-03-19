Несекретные материалы

13 811 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгения Болотова
    Володя, верно написал.Антироссийские ми...
  • Евгения Болотова
    Они предложили российским военнопленным чикать кое что, так вот и нам нужно отчекрыжить их корешки, как бешеным собакам.ВДВ России захват...
  • Мухтар Муслихов
    "За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха?..........................................." .  Продолжения не дожд...Как молниеносно и...

Прерванная трансляция обращения Путина: технический сбой с признаками диверсии

Прерванная трансляция обращения Путина: технический сбой с признаками диверсии

Прошедший 18 марта в Москве концерт-митинг, посвященный годовщине крымских событий, запомнится не только рекордным количеством участников и зрителей, посетивших Лужники, но и прерванной трансляцией выступления президента России Владимира Путина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх