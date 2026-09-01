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Осенняя экспедиция «Природа Москвы» начинается в столице

Осенняя экспедиция «Природа Москвы» начинается в столице

Осенняя экспедиция «Природа Москвы» пройдет в столице с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. В экоцентрах городского Департамента природопользования и охраны окружающей среды участники смогут проследить за изменениями парков в период золотой осени и познакомиться с сезонными явлениями природы.

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