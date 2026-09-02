Север Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Пресс

16 подписчиков

Жителей Ямала пригласили на всероссийский конкурс «Блогеры благоустройства 2.0.»

Жителей Ямала пригласили на всероссийский конкурс «Блогеры благоустройства 2.0.»

Жителей Ямала пригласили участвовать во всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0.». Конкурсной работой могут стать фотоснимки, видеосюжеты и тематические блоги о преображении дворовых пространств и общественных зон, сообщили в департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым