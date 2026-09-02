Жителей Ямала пригласили на всероссийский конкурс «Блогеры благоустройства 2.0.»

Жителей Ямала пригласили участвовать во всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0.». Конкурсной работой могут стать фотоснимки, видеосюжеты и тематические блоги о преображении дворовых пространств и общественных зон, сообщили в департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО.