Захарова предупредила Запад о рисках выхода Киева из-под контроля

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 4 сентября в интервью изданию «Известия» выразила обеспокоенность по поводу возможного выхода киевского режима из-под контроля западных стран.
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