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В России на 40% увеличился спрос на работников со знанием китайского языка

В России на 40% увеличился спрос на работников со знанием китайского языка

Спрос на работников, знающих китайский язык, в России за последний год вырос на 70%. В первом квартале 2023 года, согласно данным HeadHunter, приведенным в отчете, опубликованном РБК 29 марта, количество таких вакансий увеличилось на 42% в год.

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