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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российские фигуристы выиграли 8 золотых медалей в 8 дисциплинах, в которых участвовали, после возвращения на международные старты

Российские фигуристы победили во всех дисциплинах, в которых приняли участие после возвращения на международные соревнования.

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