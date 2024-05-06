Фонтаны на Фестивальной и Ленинградке подготовили к летнему сезону

Мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале сезона фонтанов в Москве. «Включение всех фонтанов – это символическое завершение работ по приведению города в порядок после зимы», – говорится в сообщении мэра Москвы Собянина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии