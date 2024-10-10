Кто избавил салат «Оливье» от рябчиков

Как только заходит речь о салате «Оливье», то обязательным моментом в рассказе о его истории станет упоминание, что «вот до революции этот салат знаменитого московского шеф-повара все готовили правильно, а в советские времена из-за недостатка и отсутствия продуктов рябчиков заменили на курицу, а потом вовсе на колбасу…» Художник Андрей Андрианов "Провансаль" Открываем дореволюционные поваренные книги и смотрим, что же там пишут по поводу салата-закуски Оливье.