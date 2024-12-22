В России появился в продаже редкий «Москвич» с двигателем Renault

На одном из классифайдах обнаружился седан с индексом «2142», выпущенный в 1999 году. Речь идёт о редком «Москвиче»: в основном столичный завод выпускал удлинённые версии «Князь Владимир» и «Иван Калита», а обычные четырёхдверки собирали небольшими партиями.
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