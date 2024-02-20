Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, выступил на брифинге перед журналистами и сообщил о прозорливости киевского режима, который прозорливо и самое главное заблаговременно принял решение отступить из Авдеевки.
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