Геннадий Бережнов

Кирби это брехло США и он недалеко ушёл от своего патрона Байдена. Однако покажите на ТВ эти ценные ресурсы по подвалам Авдеевки! А пленных проведите по Донецку пусть "хероев" посмотрят дончане!