РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Координатор Кирби похвалил ВСУ за бегство из Авдеевки и назвал это «мудрым» решением

Координатор Кирби похвалил ВСУ за бегство из Авдеевки и назвал это «мудрым» решением

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, выступил на брифинге перед журналистами и сообщил о прозорливости киевского режима, который прозорливо и самое главное заблаговременно принял решение отступить из Авдеевки.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Кирби это брехло США и он недалеко ушёл от своего патрона Байдена. Однако покажите на ТВ эти ценные ресурсы по подвалам Авдеевки! А пленных проведите по Донецку пусть &quot;хероев&quot; посмотрят дончане!
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