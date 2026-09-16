Песков: на взаимные послабления с Японией вряд ли стоит надеяться

Несмотря на заявления японской стороны о надежде на возобновление безвизового режима на Курилы, рассчитывать на скорое потепление отношений с Японией пока не приходится.
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