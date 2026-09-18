Улицы Владимира хранят многовековую историю города

Владимир – один из старейших городов России. Его улицы города хранит память о князьях и ремесленниках, о церквях и слободах, о революциях и войнах.
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