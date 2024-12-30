Тульская лыжница Сальникова стала седьмой на «Красногорской лыжне»

Тульская лыжница Ольга Сальникова финишировала седьмой на всероссийской гонке «Красногорская лыжня».В подмосковном Красногорске прошли традиционные российские соревнования по лыжным гонкам «Красногорская лыжня».
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