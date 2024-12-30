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Тульские новости

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Тульская лыжница Сальникова стала седьмой на «Красногорской лыжне»

Тульская лыжница Сальникова стала седьмой на «Красногорской лыжне»

Тульская лыжница Ольга Сальникова финишировала седьмой на всероссийской гонке «Красногорская лыжня».В подмосковном Красногорске прошли традиционные российские соревнования по лыжным гонкам «Красногорская лыжня».

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