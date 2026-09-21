Виталий Булгаков избран депутатом Тульской гордумы по округу №14

Виталий Булгаков набрал 62,63% голосов и стал депутатом Тульской городской Думы по округу №14. Он директор Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия.
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