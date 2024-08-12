Маринованные кабачки как грибы

ИНГРЕДИЕНТЫ ПОРЦИИ 1 Кабачки 2 кг Чеснок 1 головка Растительное масло 125 мл Уксус 9%-ный 125 мл Сахар 80 г Петрушка 50 г Укроп 50 г Молотый черный перец 1 чайная ложка Соль 1 столовая ложка ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 1.
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