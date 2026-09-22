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Глава CFDA Стивен Колб ушёл в отставку после скандала с активистами PETA

Стивен Колб объявил об уходе с постов генерального директора и президента Совета модельеров Америки (CFDA) после 20 лет работы в организации.

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