Мультяшные коты сплошь рыжие: Гарфилд, Кот в сапогах из «Шрека» и даже Леопольд. Может, именно поэтому к «рыжикам» — предвзятое отношение? Котов такого окраса нередко считают наглыми и немного глупыми, но при этом очень дружелюбными.
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