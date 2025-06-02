Пропавших в российском регионе детей нашли

Пропавшие в Новокузнецке Кемеровской области дети найдены, они живы. Об этом сообщает в Telegram СУ СК по российскому региону.
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