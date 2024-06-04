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Совет дня: как отстирать с одежды траву и одуванчики

Совет дня: как отстирать с одежды траву и одуванчики

Актуальный вопрос для всех родителей фото: Shutterstock/Fotodom.ruЛето в разгаре, и практически после каждой прогулки дети приходят домой в одежде, испачканной травой или, что еще хуже, одуванчиками.

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