Дальнобойный аргумент против беспилотной авиации врага

Расчеты самоходки 2С5 «Гиацинт-С» 73-й артиллерийской бригады, действующие на Краснолиманском направлении, методично уничтожают пункты управления дронами противника Они рассказали корреспонденту «МК», как организована охота на дроноводов врага.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии