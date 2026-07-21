Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Дальнобойный аргумент против беспилотной авиации врага

Дальнобойный аргумент против беспилотной авиации врага

Расчеты самоходки 2С5 «Гиацинт-С» 73-й артиллерийской бригады, действующие на Краснолиманском направлении, методично уничтожают пункты управления дронами противника Они рассказали корреспонденту «МК», как организована охота на дроноводов врага.

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