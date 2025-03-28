В Россию хотят вернуться Hyundai, Samsung и LG

Наша страна для корейского бизнеса имеет большое значение – это не только рынок, но и стратегический хаб Крупные южнокорейские компании Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics изучают возможность вернуться в Россию, сообщает RT со ссылкой на The Korea Times.
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