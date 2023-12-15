Путин отвечал на каверзные вопросы: мировые СМИ об итогах года

Всемирные СМИ освещают Итоги года вместе с Владимиром Путиным. Иностранные журналисты назвали это событие "марафоном" и отметили, что оно предоставило россиянам возможность задать президенту сложные вопросы.
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