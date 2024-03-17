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Удивительное путешествие в мир какао-бобов с рестораном высокой кухни Theobroma

Удивительное путешествие в мир какао-бобов с рестораном высокой кухни Theobroma

Главные специалисты по шоколаду Amazing Cacao не только делают лучшие конфеты и плитки в городе – они еще придумали самое яркое гастрономическое открытие последнего времени: ресторан Theobroma на Петроградской.

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