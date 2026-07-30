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Secret Service Agent Arrested In Hazing Incident

Secret Service Agent Arrested In Hazing Incident

Secret Service Agent Arrested In Hazing Incident Authored by Susan Crabtree via RealClearPolitics, Secret Service agent Marquez Pinder was arrested and charged Sunday with five felony counts in a near-fatal fraternity hazing incident that occurred this spring, according to court documents.

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