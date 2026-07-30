Secret Service Agent Arrested In Hazing Incident Authored by Susan Crabtree via RealClearPolitics, Secret Service agent Marquez Pinder was arrested and charged Sunday with five felony counts in a near-fatal fraternity hazing incident that occurred this spring, according to court documents.
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